Enrico Calentini è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori agricoli della Cia

Enrico Calentini e’ il nuovo presidente di Agia, l’Associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia-Agricoltori Italiani. La nomina all’unanimita’, questa mattina a Roma, in Auditorium “Giuseppe Avolio”, in occasione dell’Assemblea elettiva straordinaria con i delegati dei 41 mila iscritti di Agia-Cia. Imprenditore agricolo nel settore ortofrutticolo, della trasformazione e dell’ospitalita’ a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, succede a Stefano Francia alla guida di Agia-Cia dal 2018 e ora presidente di Cia Emilia-Romagna. In Agia-Cia, Calentini, gia’ vicepresidente dallo scorso anno, e’ entrato nel 2015 scelto per il gruppo di Dialogo Civile “Spirits” in rappresentanza del Ceja, il Consiglio europeo dei giovani agricoltori, di cui dal 2018 fa parte in qualita’ di delegato Agia-Cia. A livello locale, e’ stato presidente provinciale Agia-Cia Chieti-Pescara e, oggi, e’ vicepresidente Agia-Cia Abruzzo. “Continuita’, all’insegna della crescita e della formazione, e’ il primo tassello imprescindibile del nuovo corso associativo che sono onorato di rappresentare -ha commentato Enrico Calentini, ringraziando l’Assemblea per la fiducia accordata e il presidente uscente per il passaggio di testimone. Con una squadra, che si arricchisce anche di nuovi giovani, ereditiamo un percorso importante – ha aggiunto- segnato da tante conquiste, e tracciato in uno dei periodi piu’ complessi per il Paese che l’Associazione abbia mai dovuto affrontare nella sua storia. Ne ho condivise moltissime tappe e sento la responsabilita’ del ruolo che mi si affida, come anche l’entusiasmo per la grande sfida che vede, in Italia e in Europa, i giovani imprenditori agricoli artefici della transizione green e digitale”.