Estate a Monte di Procida, oggi la presentazione dei progetti e delle iniziative culturali

Oggi alle ore 18,30 presso l’Acquaviva Lab, di Via Bellavista 10, si svolgerà una conferenza stampa di presentazione dei progetti e delle iniziative culturali del Comune di Monte di Procida, che si avvieranno a partire dal mese di giugno 2021.

Oggetto della conferenza stampa sarà la presentazione del concept “amontediprocida”, un brand che avvierà un processo di identificazione dell’offerta culturale e paesaggistica di Monte di Procida a partire da un nuovo portale www.amontediprocida.it che racconterà la “Terrazza dei Campi Flegrei” spaziando dalla storia alla cultura, dall’enogastronoma al Panorama, dalle tradizioni agli eventi.

Il portale web sarà accompagnato dalla comunicazione social sulle pagine Facebook ed Instagram dedicate, che saranno aggiornate con tutte le novità del territorio, dalla cultura agli eventi.

Il brand nasce insieme al progetto “Monte di Procida riparte dalla cultura”, lanciato con un bando pubblico nel dicembre 2020, che ha offerto alle associazioni locali la possibilità di presentare progetti culturali atti a valorizzare il territorio attraverso diverse forme di espressione artistica. Questa iniziativa ha un forte carattere innovativo anche in vista delle attività che dovranno essere programmate nel 2022 in occasione di “Procida Capitale della Cultura” e consentirà la conoscenza, la sperimentazione e l’evoluzione del brand.

Le proposte selezionate dalla commissione di valutazione daranno vita ad eventi ed iniziative che saranno sostenute economicamente dal Comune di Monte di Procida e che si svolgeranno da giugno a dicembre 2021.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Peppe Pugliese, l’assessore alla Cultura Gerarda Stella, la responsabile del settore cultura Bibiana Schiano di Cola, il coordinatore del progetto “Monte di Procida riparte dalla cultura” Antonio Colandrea. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina “Comune di Monte di Procida”.