Milano, 17 giu. (Adnkronos) – “La Rai ha un ruolo guida nell’ascoltare le sofferenze del Paese e, quindi, nel promuovere e comunicare le risposte adeguate e concrete ai bisogni della nostra comunità nazionale”. Lo ha detto Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale, intervenendo al Prix Italia per la presentazione del ‘Festival Rai per il Sociale’.