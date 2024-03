Europee, Zaia: io sono concentrato sulla mia Regione

Vicenza, 18 mar. (askanews) – Luca Zaia, candidato alle Europee? “Io sono concentrato sulla Regione, non ho altro da aggiungere, e vi prego anche di non continuare con questa storia perché – avete visto – abbiamo 23 bacini in opera, ne vogliamo mettere a terra altri. Noi stiamo lavorando su altri fronti”. Così ha risposto Luca Zaia, presidente del Veneto, ai giornalisti che gli chiedevano di rispondere ad una proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, di fare “il difensore del Veneto” in Europa. Zaia era a Trissino, in provincia di Vicenza, per l’inaugurazione di un bacino di laminazione.