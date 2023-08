Eventi, apre i battenti l’edizione 2023 di VinArte

di Alba La Marra

L’atmosfera, piacevolissima, è sempre la stessa: un borgo fiero delle proprie origini e cosciente delle proprie peculiarità si anima grazie alla condivisione, con un pubblico sempre più numeroso, delle sue eccellenze enogastronomiche in occasione di Vinalia, kermesse inaugurata lo scorso 4 agosto e giunta ormai alla trentesima edizione. A questa si affiancano, da tredici anni, le opere degli artisti invitati a partecipare a VinArte, rassegna artistica immaginata da Giuseppe Leone – ideatore e curatore – come incontro di luoghi antichi e sguardi contemporanei, come “ incontro tra l’arte e l’artigianato; tra il vino ed il pensiero; tra il simposiaco e la fruizione estetica, in cui poco spazio è concesso a chi vorrebbe catalogare il molteplice e l’inaspettato secondo regole sicure, definite e tranquille, per le quali una festa del vino non potrebbe andare oltre i confini dell’economia e della produttività e determinati luoghi non potrebbero diventare isole, in cui provare uno speciale godimento e sbocco estetico alla espressività”. Il concetto chiave affidato alle riflessioni degli artisti coinvolti, suggerito da Albert Einstein e dalle sue riflessioni sulla relatività, quest’anno è “il tempo è un’illusione”.

La presenza dell’arte si assapora in tutto il paese, ad iniziare dai luoghi dove le fotografie del collettivo LA ZONA (composto da Federico Iadarola, Gianfranco Molinario, Pasquale Palmieri, Annibale Sepe e Luigi Salierno) si trasformano in arte pubblica, dunque in riflessione collettiva. Mentre mostrano il tempo come solo la fotografia sa fare, ovvero rendendo eterno un fuggevole istante, questi lavori si offrono, inermi, alle sue ingiurie, consapevoli che avranno una durata ben limitata ma non per questo effimera: l’arte offre visioni, semina pensieri, crea nuovi punti di vista, dunque il suo tempo dura ben oltre la vita stessa dell’opera. La consueta “via dell’arte” di Guardia Sanframondi si conferma essere Via F.M. Guidi, lì dove si affacciano il Monte dei Pegni, la chiesa dell’Ave Gratia Plena e Palazzo Marotta.

Nel primo spazio, offerto all’improvviso all’ignaro visitatore, la scultura incontra la pittura: un crocifisso – opera di Emanuele Scuotto – che pare scomparire inghiottito dalla parete di pietra su cui poggia, cattura lo sguardo del passante che, quasi titubante, si avvicina e lo interroga, e si interroga: spogliato della sua divinità, quell’uomo in croce senza croce diventa simbolo dei nostri tempi confusi, divisi tra indifferenza e ignavia. Alle pareti del piccolo spazio affacciato sulle valli del Taburno, le opere pittoriche completano un racconto fatto di voci diverse: Cosimo Mannu, i cui lavori sono caratterizzati da una vivacissima cromia e da una contrapposta ma non stridente simbologia arcaica, sembrano voler richiamare il visitatore all’attimo presente, con forza dirompente; nelle opere di Valdemaras Šemeška, invece, percepiamo perfettamente il tema della kermesse: il tempo, nei suoi quadri, non segue un percorso lineare ma mette insieme miti antichi e storie contemporanee, foriere di una narrazione ampia e stratificata.