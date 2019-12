Eventi, Capodanno a Napoli: ecco tutti gli eventi. A Piazza del Plebiscito ci sono Bollani e Silvestri

Napoli si prepara al grande evento di Capodanno. In piazza del Plebiscito due grandi nomi Stefano Bollani, a cui nella mattinata di lunedì 30 dicembre il sindaco conferirà la cittadinanza onoraria, e Daniele Silvestri, cantautore amato dai giovani e apprezzato per il suo impegno in difesa dei diritti dei più deboli. Si festeggerà così tra musica e divertimento in una Napoli strapiena di turisti dalle ore 22 fino all’alba del 1 gennaio. Il veglione, infatti, come da tradizione, inizierà a piazza del Plebiscito ma terminerà sul lungomare dove si ballerà tutta la notte.

Ad aprire il concerto sarà il pianista e compositore Stefano Bollani con una sua particolare dedica in musica a Renato Carosone, artista simbolo della cultura e del patrimonio musicale partenopeo di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. Salirà poi sul palco Daniele Silvestri che proporrà alla piazza alcuni dei suoi più grandi successi.

Spazio anche per i ritmi rap partenopei di Livio Cori e Nicola Siciliano e la raffinatezza jazz di Walter Ricci. Il concerto, che andrà in onda in diretta televisiva sul neonato canale di Radio Kiss Kiss (158 del digitale terrestre) sarà presentato dagli speaker Max Giannini e Maria Silvia Malvone.

Dopo l’una a diventare protagonista sarà Castel dell’Ovo con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e poi spazio alle danze in piazza Vittoria con la musica live di Ivan Granatino, di Federico di Napoli, Moderup, Marco Calone, Paki G., Marsica; in via Partenope ci si potrà scatenare a suon dei ritmi del Sud America; al Borgo Marinaro spazio alla musica revival e a Largo Diaz si ballerà con le calde sonorità dance del party Muevelo.

LA CITTADINANZA A BOLLANI

Come detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, alla presenza dell’assessore alla cultura Eleonora De Majo, conferirà la cittadinanza onoraria a Stefano Bollani nel corso di una cerimonia che si svolgerà lunedì 30 dicembre alle ore 11 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo. La laudatio di Stefano Bollani sarà affidata agli interventi di due artisti napoletani Lorenzo Hengeller e Daniele Sepe.

GLI EVENTI DEL PRIMO GENNAIO

Ma superata la mezzanotte la città proporrà altri eventi tutti da gustare. Il primo, per gli amanti del teatro, è all’Augusteo con lo spettacolo di Sal Da Vinci. Il popolare cantante e attore partenopeo sarà sul palco dalle 2.00 con il suo nuovo musical “La Fabbrica Dei Sogni”. Alle ore 12 del primo gennaio poi alla Rotonda Diaz ci sarà il tradizionale Cimento Invernale, il tuffo augurale di inizio anno. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, poi si potrà visitare alla Basilica della Pietrasanta la mostra dedicata a Andy Warhol. Alle 19.30 quindi due importanti appuntamenti musicali: al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli ci sarà la venticinquesima edizione del Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti, al Teatro Delle Palme il Gran Concerto di Capodanno con un cast straordinario, il trio lirico partenopeo composto da Olga De Maio, soprano, Luca Lupoli, tenore (entrambi artisti del San Carlo) e Lucio Lupoli, tenore, e la partecipazione straordinaria dell’attore Giacomo Rizzo, testimonial della serata.