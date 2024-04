Ezio Greggio, 70 anni il 7 aprile per lo storico volto di Striscia la notizia e Drive In

Ezio Greggio, storico volto di Striscia la notizia e non solo, compie 70 anni il 7 aprile. Nato a Cossato (Biella), esordisce su Telebiella, prima televisione locale italiana. Debutta come cabarettista nel 1978 alla Rai partecipando ai programmi La sberla e Tutto compreso di Giancarlo Nicotra e Giancarlo Magalli, nel 1980 A tutto gag di Romolo Siena senza particolare successo, ma conosce Gianfranco D’Angelo che lo convince ad abbandonare la Rai per passare alla neonata Fininvest in cui poi lo affianca alla conduzione del programma comico Drive In, che gli dà molta popolarità, in particolare con la parodia delle televendite in cui mette all’asta un quadro kitsch dell’inesistente pittore Teomondo Scrofalo, sketch ripreso poi negli anni successivi nel programma Veline e citato nel suo film Box Office 3D – Il film dei film. Esordisce come attore cinematografico nel 1980 nel film Sbamm!, di cui cura anche il soggetto e la sceneggiatura; viene chiamato da Carlo Vanzina per il film Yuppies – I giovani di successo del 1986 e nel sequel dello stesso anno, Yuppies 2. Nel 1987 prende parte insieme a Paolo Rossi al film Montecarlo Gran Casinò e in seguito recita in altri film comico-parodistici: Vacanze di Natale ’90, Vacanze di Natale ’91, Anni 90, Infelici e contenti, Miracolo italiano.