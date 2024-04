Forza Italia, Marco Milano e Luciano Zimarra nuovi commissari a Capri e Striano

Proseguono la riorganizzazione e il radicamento di Forza Italia in provincia di Napoli. Il coordinatore regionale del partito, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, e la coordinatrice provinciale di Napoli, la deputata Annarita Patriarca, hanno designato Marco Milano e Luciano Zimarra nuovi commissari del partito rispettivamente per Capri e Striano. “I nuovi commissari – spiegano Martusciello e la Patriarca – sono incaricati di avviare la campagna di tesseramento e di organizzare le attività per la prossima campagna elettorale per le Europee”.



Marino Lembo vice responsabile nazionale del dipartimento turismo per il Sud

I due esponenti del partito azzurro esprimono, inoltre, “grande soddisfazione» per la nomina di Marino Lembo, attuale sindaco di Capri, come «vice responsabile nazionale del dipartimento turismo con delega per il sud”. “Un riconoscimento che arriva in seguito al contributo significativo offerto dal sindaco Lembo al successo del recente summit del G7, tenutosi proprio a Capri, e per l’impegno e la passione che da sempre contraddistinguono la sua attività politico-amministrativa”.