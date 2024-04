G7 a Capri, incontro Blinken-Tajani: condanna per l’Iran e aumento degli aiuti per l’Ucraina

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato oggi il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, a margine della Riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Capri e, secondo quanto riferisce il dipartimento di Stato, lo ha ringraziato per la leadership italiana del G7 durante la sua presidenza. Blinken e Tajani “hanno condannato l’attacco senza precedenti dell’Iran contro Israele” e “hanno discusso delle preoccupazioni condivise sulla situazione umanitaria a Gaza, sull’urgente necessità di proteggere i civili, sulla risposta agli attacchi Houthi nel Mar Rosso e sull’importanza di prevenire un’ulteriore escalation in Medio Oriente”. Inoltre, hanno anche discusso “degli sforzi per aumentare il sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Russia”.