Gallerie d’Italia: studiosi da tutta Europa a Napoli per il convegno su Rebel, pittore alla corte di Murat

Alle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, si terrà domani 21 marzo dalle ore 9.30 alle ore 17,30 l’evento “Intorno a Joseph Rebell. Paesaggio e collezionismo alla corte dei Murat”: una giornata internazionale di studi su Joseph Rebell, che porterà a Napoli studiosi e accademici da tutta Europa. L’occasione è la mostra Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo, aperta al pubblico alle Gallerie d’Italia fino al 7 aprile e dedicata al pittore viennese Joseph Rebell e all’atmosfera culturale della città di Napoli negli anni dal 1808 al 1815.

La giornata di studi intende riproporre alcuni dei temi di approfondimento emersi dalla ricerca sul contesto storico in cui ha lavorato il pittore austriaco in Italia: dagli anni in cui Rebell è stato presente alla corte di Carolina Murat (1813-15) fino al periodo del trasferimento a Roma (1816-19) che decreta il suo successo a livello internazionale. Interverranno tra i relatori, storici dell’arte e specialisti di settore, come Paola Fardella, Sabine Grabner e Udo Felbinger, docenti universitari come Giovanna Capitelli, Leonardo Di Mauro, Florence Le Bars-Tosi, Massimo Visone e direttori di musei, come Roswitha Juffinger e Mathieu Deldicque. Moderano le sessioni i curatori della mostra Fernando Mazzocca, Luisa Martorelli e Gennaro Toscano. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.