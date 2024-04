Gennaro Broya de Lucia riconfermato presidente dell’associazione dei fornitori ospedalieri

Rinnovati i vertici di Pmi Sanità per il triennio 2024-2027. La nuova direzione nazionale dell’associazione dei piccoli e medi fornitori ospedalieri, sarà composta da Antonello Facci, Antonio Sammali, Andrea Barocco, Riccardo Del Medico, Antonio Marotti, Luca Castellani, Aldo Pagani e dalla vice-presidente Anna Maria D’Aguì. Riconfermato il presidente Gennaro Broya de Lucia: per l’imprenditore casertano si tratta del secondo mandato consecutivo al timone di un’associazione, spiega, “andata sempre più affermandosi, negli ultimi mesi, come punto di riferimento imprescindibile per oltre 160 aziende italiane del settore medicale, sia produttrici che distributrici, rappresentando le loro esigenze e aspirazioni”.

“La missione di Pmi – prosegue Broya de Lucia – rimane chiara e determinata: migliorare le condizioni di lavoro nel comparto medicale e garantire una maggiore eticità dell’intero ciclo produttivo. Così come il nostro obiettivo per il prossimo triennio: consolidare il ruolo di PMI Sanità come interlocutore principale per le imprese del settore, ma anche stimolare l’innovazione e la sostenibilità”. La nuova direzione, conclude il presidente: “è anche determinata a potenziare la rete di PMI Sanità, incentivando la collaborazione tra le aziende associate per esplorare nuove opportunità di mercato, sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso iniziative mirate, eventi e programmi di formazione, vogliamo garantire che i nostri membri siano sempre al passo con le evoluzioni del settore e pronti ad affrontare le sfide future”.