Gimbe4young, borsa di studio da 10mila euro per i ricercatori italiani under 32

La borsa di studio “Gioacchino Cartabellotta”, istituita dalla Fondazione GIMBE nel 2015, viene assegnata nell’ambito del programma istituzionale GIMBE4young destinato a studenti, laureati, specializzandi, dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio o assegni di ricerca di tutte le professioni sanitarie sino a 32 anni compiuti. “Grazie a questa borsa di studio – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione – negli ultimi 5 anni giovani ricercatori hanno avuto l’opportunità di sviluppare progetti di rilevanza nazionale per la sanità pubblica, la ricerca e la formazione: dagli sprechi della ricerca indipendente sui farmaci finanziata dall’AIFA alla qualità metodologica delle linee guida prodotte dalle società scientifiche; dall’insegnamento dell’Evidence-based Medicine nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, alla governance delle liste d’attesa, al fabbisogno del personale sanitario. In occasione del 40° anniversario della scomparsa di mio padre e grazie alla generosità di chi ha creduto in noi nel difficile anno della pandemia di COVID-19, abbiamo raddoppiato l’assegno di ricerca per finanziare un’edizione speciale della borsa di studio del valore di 10 mila euro”. Le candidature possono essere inviate dal 21 dicembre al 31 gennaio tramite il modulo online nel sito web www.gimbe4young.it.