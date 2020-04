Giochi online: alla scoperta dei bonus senza deposito

Il mondo dei giochi online è alquanto variegato, se posto a confronto con quello delle macchinette fisiche. Ciò si deve alle svariate promozioni in cui ci si può imbattere se si decide di optare per l’intrattenimento in rete. Proprio per questo è bene conoscere nel dettaglio i vantaggi di queste promo, per poterle sfruttare al meglio. Un’occasione importante in questo contesto può essere rappresentata in particolare dai bonus senza deposito.

Va detto che i portali online si rifanno a diversi tipi di bonus, alcuni dei quali sono a cadenza settimanale o mensile. I bonus sono di solito riservati a giocatori che presentano determinati requisiti, quindi non tutti possono usufruirne. Particolarmente apprezzati dagli utenti sono, però, proprio i bonus di benvenuto senza deposito.

Si tratta di un elemento che ha consentito alla maggior parte dei portali online di accrescere la propria utenza. Infatti, la reticenza dei giocatori che si avvicinano ai giochi online era fino a qualche tempo fa ancora molto elevata. Il timore di imbattersi in una truffa e la diffidenza generale verso i servizi erogati in rete non incentivavano gli utenti a giocare online. La creazione dei bonus senza deposito ha in buona parte attenuato queste paure nei confronti dei portali.

Questa tipologia di bonus viene solitamente erogata dai grandi portali che decidono di accrescere la loro fama, puntando sulla concessione di questa promo agli utenti che decidono di giocare per la prima volta. Il bonus senza deposito, infatti, è dato da una somma di denaro che viene concessa al giocatore proprio all’inizio dell’avventura ludica, cioè quando si appresta ad aprire il conto di gioco.

Dopo essersi registrato sarà chiamato ad inserire la mail e la password che gli consentiranno l’accesso alla partita. Dopodiché egli potrà contare su un omaggio che gli consente almeno in una prima parte di testare il gioco e soprattutto di farlo senza spendere i propri soldi.

Va detto, però, che in linea di massima tali bonus devono essere utilizzati entro un arco di tempo specifico, che una volta scaduto non ne consente l’uso. Inoltre, per convertire il bonus senza deposito in denaro è obbligatorio giocare un certo numero di partite. Si tratta del cosiddetto playthrough, clausola che serve per impedire ai giocatori di abusare del bonus.

Considerando tutti questi fattori, è bene di certo conoscere a fondo e anticipatamente tutte le condizioni legate a questo tipo di omaggio. Per i meno esperti è possibile consultare portali che ci indicano nel dettaglio il funzionamento dei bonus senza deposito. Questo significa conoscere a quanto ammonta la cifra, a quale tipologia di giocatore è destinata e come usufruirne o anche se ci viene erogata sottoforma di giri gratis o in altra modalità.

Infatti, esistono due tipologie di bonus senza deposito: quello con denaro reale, che può essere sfruttato su tutti i tipi di giochi; e quello free spins che consiste in giri gratis che si possono effettuare solo su alcuni giochi. A seconda delle esigenze potremmo preferire l’uno o l’altro.

Come abbiamo visto le variabili sono tante. Anche per questo si consiglia di informarsi e di scegliere sempre piattaforme regolamentate dal Monopolio di Stato. Solo in questo caso, infatti, siamo sicuri di poter giocare in sicurezza, nella certezza che i nostri dati sensibili vengano effettivamente trattati nel rispetto di tutte le normative.

Per farlo è opportuno verificare la presenza del logo AAMS all’interno del portale e assicurarsi che il sito scelto non sia presente nella “black list” dei portali che sono stati contrassegnati come illegali. L’elenco in questione si trova sul sito del Monopolio di Stato e viene aggiornato periodicamente.