Guerra, Stoltenberg (Nato): Non siamo parte del conflitto, non cerchiamo scontro con la Russia

Jens Stoltenberg, politico norvegese e segretario generale della Nato dal 2014, ha appena rilasciato alcune dichiarazioni sul conflitto tra Russia ed Ucraina. “Gli alleati della Nato hanno attuato sanzioni senza precedenti. Forniamo supporto all’Ucraina. Allo stesso tempo, la Nato non è parte del conflitto. La Nato è un’alleanza difensiva. Non cerchiamo una guerra con la Russia”. Quindi, ha aggiunto: “L’attacco alle centrali nucleari è la dimostrazione dell’incoscienza di questa guerra”. Si tratta di dichiarazioni rese al punto stampa con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in merito all’attacco alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia.