Il Premio Telesia for Peoples 2023 al Vescovo di Cerreto Sannita Giuseppe Mazzafaro, “pastore instancabile”

“Al vescovo Giuseppe Mazzafaro che da Pastore instancabile, comunicatore di speranza e di fede in territori delle aree interne, riesce a diffondere da sempre la cultura del dialogo e dell’accoglienza, indispensabili per ogni percorso di pace e valore assoluto dell’essere cristiano”.

E’ questa la motivazione del Premio “Telesia for Peoples 2023 che, come anticipato lo scorso anno in chiusura della nona edizione della manifestazione con l’esibizione dei ragazzi “speciali” del gruppo “I suoni della vita”, è stato conferito a Monsignor Giuseppe Mazzafaro, Vescovo di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti.

“Lo avevamo annunciato nel 2022 – dicono gli organizzatori dell’associazione no profit Icosit – ed oggi, anche alla luce del recentissimo risultato portato a termine nella sua Diocesi con l’apertura della nuova Chiesa alla località San Giovanni di Telese Terme, alla presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), il Premio al Vescovo Mazzafaro assume ancor più vigore, a testimonianza del suo forte impegno per l’inclusione e la coesione”.

Quest’anno la manifestazione “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese dal 14 al 16 luglio, è dedicata al progetto “Casa di Tonia”, voluto dal Cardinale Emerito di Napoli Crescenzio Sepe e dalla sua Fondazione in ‘Nome della Vita’ onlus”.

L’evento gode del patrocinio della Città di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania.