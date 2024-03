Il Sogno, contest per giovani studenti: sfida a colpi di creatività targata Emergency

Disegni o elaborati grafici, brevi composizione scritte, ma anche audio o video che trasmettano tutta la forza che sprigiona “Il Sogno” come stimolo per un cambiamento positivo, verso una società che vede nell’uguaglianza il valore da perseguire e quindi attenta ai diritti umani. È quanto viene richiesto a bambini e adolescenti per la 14/a edizione del Premio Teresa Sarti Strada di Emergency dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia, che potranno esprimere la loro creatività in tanti modi diversi: come singoli, collaborando con i loro compagni di classe e gli insegnanti, o anche insieme ad altre classi. Il bando dedicato alla co-fondatrice di Emergency insieme a Gino Strada e altri amici e colleghi e presidente della Ong fino al 2009, offre ai giovani studenti la possibilità di partecipare con un elaborato grafico, scritto o audio-video. Per i 9 elaborati selezionati dalla giuria, 3 per ogni categoria, gli istituti scolastici riceveranno un premio del valore di 800 euro per acquistare materiale didattico. Il concorso prevede anche l’assegnazione del “Premio speciale della giuria” per quei lavori che si contraddistinguano per espressività, profondità di analisi sul tema o tecnica. Da quattordici anni il concorso organizzato da Emergency e promosso dalla Fondazione Prosolidar, che finanzia il premio, intende stimolare l’interesse di bambini e ragazzi verso le tematiche sociali più attuali e urgenti. E lo fa coinvolgendo i giovani studenti in un processo creativo di interpretazione del presente, rielaborazione e riflessione che consenta di approfondire i temi della pace, dell’uguaglianza, della giustizia sociale e della solidarietà. L’edizione del 2023 ha visto la partecipazione di 34 scuole primarie e 55 scuole secondarie di primo grado con 42 elaborati grafici, 137 composizioni scritte e 54 video, per un totale di 1814 studentesse e studenti.