Imprese del cinema e dello spettacolo, 5 milioni dalla Regione: ecco il Piano 2020 e i moduli

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 10 agosto il Piano operativo annuale di promozione dell’attività cinematografica e audiovisiva per l’anno 2020 e la relativa modulistica. Il Piano 2020, che ha una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, è articolato in tre sezioni principali: “Opere audiovisive” con risorse pari a 2 milioni e 250 mila euro; “Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva”, con un budget d 1 milione e 250 mila euro; “Sostegno all’esercizio”, con una disponibilità di 1 milione di euro. La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 settembre 2020. “L’approvazione del Piano operativo annuale per il Cinema – fanno sapere dalla Regione – rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di attenzione istituzionale avviato con la legge regionale numero 10 del 24 giugno scorso, che aveva approvato le misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al cinema per l’anno 2020, al fine di sostenere il settore cinematografico in conseguenza dell’emergenza epidemiologica”.