Imprese, Patuanelli: 55 mln entro il 2019 per la tutela della proprietà intellettuale

Nella tutela della proprietà intellettuale una “particolare tutela e’ riservata ai marchi storici di interesse nazionale cui e’ stato dedicato un nuovo istituto in materia di titoli di proprieta’ industriale attraverso l’introduzione di un Registro dedicato a rafforzare la tutela e la promozione nel mondo delle produzioni Made in”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, illustrando le misure programmatiche del suo dicastero in audizione alla Camera. “Entro la fine del 2019 – ha aggiunto – inoltre e’ previsto il finanziamento di nuovi strumenti e il rifinanziamento di misure di successo per un totale di 55 milioni di euro: bandoDisegni+, bando Marchi+, bando brevetti+, bando UTT (Uffici per il trasferimento tecnologico), bando Poc (Proof of concept – protipazione), decreto attuativo del Voucher 3i, decreto attuativo dell’accesso al fondo di garanzia per le Pmi per i titolari di marchi storici di interesse nazionale. Lo scopo di tutte queste misure è quello di offrire soprattutto alle imprese di piccola taglia strumenti in tema di innovazione, progettazione e design, al fine di sfruttare al meglio le loro capacita’ sul mercato nazionale ed estero”.