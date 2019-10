Metalmeccanici, a Napoli domani 8 ore di sciopero

Domani i metalmeccanici italiani incroceranno le braccia per due ore per partecipare ad assemblee sulla situazione di crisi in cui si trovano molte aziende. Le federazioni dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil, infatti, hanno proclamato due ore di sciopero per tenere assemblee in tutti i luoghi di lavoro e discutere con i lavoratori della mobilitazione necessaria nei confronti delle imprese, del Governo e del Parlamento per affrontare le crisi industriali e occupazionali. Lo si legge in una nota unitaria di Fiom, Fim e Uilm. Solo a Napoli le ore di sciopero sono 8 in corrispondenza della manifestazione contro il rischio di chiusura dello stabilimento della Whirlpool. Scioperano a Napolitutti i lavoratori dell’industria e del terziario di Cgil, Cisl e Uil “Stiamo assistendo – affermano – ad una situazione insopportabile: ad oggi sono ancora 160 i tavoli di crisi aziendali aperti al Mise, crescono il ricorso agli ammortizzatori sociali, gli annunci di chiusure di interi stabilimenti in tutti i settori dall’elettrodomestico, dalla siderurgia, all’automotive, dall’elettronica, all’informatica fino alle istallazioni; i processi di ristrutturazione troppo spesso garantiscono redditività alle imprese scaricandone il prezzo sui lavoratori”. La mobilitazione – conclude la nota – “comincia domani con due ore di assemblee in sciopero e proseguirà con la grande assemblea nazionale dei metalmeccanici prevista per mercoledì 20 novembre a Roma”.