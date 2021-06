Innovation Village, a giugno doppio appuntamento: Virtual Brokerage Event di Enea il 24 e 25. Il 30 scade la call per l’IV Award

Individuare opportunità di partnership tecnologiche e commerciali, avviare collaborazioni e progetti di ricerca, intercettando opportunità di business nei nuovi mercati. Nasce con questi obiettivi il Virtual Brokerage Event @Innovation Village 2021, organizzato da ENEA Enterprise Europe Network Consorzio BridgEconomies nell’ambito del network Innovation Village.

Un’opportunità di networking totalmente gratuita, divisa in due sessioni: la prima si terrà il 24 e 25 giugno (registrazione: https://vbe-iv2021.b2match.io) e sarà focalizzata su green, energy ed economia circolare. È rivolta a imprese, università, centri di ricerca e stakeholder che lavorano sulle nuove tecnologie per la transizione ecologica ed energetica, con l’obiettivo di restare aggiornati sulle sfide tecniche affrontate dalle grandi aziende e raccogliere la domanda di innovazione da parte delle istituzioni.

Gli iscritti sono già oltre 100 tra innovatori e imprese, provenienti da 15 nazioni di tutto il mondo. Il secondo appuntamento è invece in programma il 4-5 novembre con una sessione focalizzata su Deep Tech. Intanto sono ancora aperte le candidature a Innovation Village Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award/), il premio annuale che intende valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano.

Possono partecipare gratuitamente innovatori, professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali. La call per partecipare si chiuderà il 30 giugno, in palio 55 mila euro complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner.

Il prossimo step è il webinar organizzato da Federica Web Learning, che ha lanciato la sfida per la digital education consei premi in denaro per un valore totale di 19mila euro per l’Innovazione Didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics. Il webinar “A.A.A. Innovatori Digital Education cercasi” si terrà martedì 8 giugno alle ore 17: parteciperanno Dario De Notaris di Federica Web Learning e Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village.