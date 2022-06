Intesa Sanpaolo, denaro a tasso zero agli universitari del Mezzogiorno

Prestito a costi e interessi zero per gli studenti universitari del Mezzogiorno presso le filiali del Gruppo Intresa Sanpaolo. E’ quanto si legge in una nota in cui viene indicato che il prestito StudioSi’ a tasso e costi zero e’ destinato esclusivamente agli studenti residenti o iscritti a un ateneo nel Mezzogiorno. L’opportunita’ nasce dalla partnership tra Intesa Sanpaolo e Bei (Banca Europea degli Investimenti), gestore del fondo che e’ disponibile fino al 23 giugnodel 2023. Il prestito prevede un finanziamento (taeg 0%) fino a 50mila euro per 2 anni di studio e non e’ legato ad alcuna garanzia di tipo patrimoniale. La somma viene versata direttamente sul conto corrente dello studente e puo’ essere usata anche per l’affitto o il noleggio di materiale didattico. L’importo puo’ essere restituito nell’arco di 20 anni, a partire da sei mesi dopo aver terminato gli studi, con la possibilita’ di sospendere per 3 volte la restituzione o di cambiare la durata del piano in base alle proprie esigenze. “Riteniamo molto importante far conoscere questa opportunita’ di grande interesse per i giovani e le famiglie impegnate a sostenere un percorso di studi terziario”, spiega Claudia Vassena, responsabile Direzione Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo. “Dall’avvio dell’iniziativa abbiamo erogato 20 milioni euro”, afferma sottolineando che “concretamente significa che mille studenti stanno usufruendo di un aiuto a tasso zero per completare i loro studi”.