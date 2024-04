Intesa Sanpaolo, nuove designazioni nei ruoli apicali di Eurizon Capital Sgr e del Gruppo Vita

Intesa Sanpaolo rende note le designazioni nei ruoli apicali di Eurizon Capital SGR e del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita.

“Le nomine confermano le linee guida indicate lo scorso 28 marzo dal Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina, in occasione dei rinnovi delle cariche della Capogruppo: riconoscimento di professionalità, competenze e risorse interne, attraverso la valorizzazione di manager giovani, di maggior esperienza e del talento femminile presente in azienda, anche in ottica di passaggio generazionale, con l’obiettivo di rimanere leader nelle rispettive linee di business”, si legge in una nota.

Divisione Asset Management

Saverio Perissinotto è stato nominato presidente e Maria Luisa Gota amministratore delegato e direttore Generale di Eurizon Capital SGR. Alessandro Solina è stato nominato vicedirettore generale, mantenendo il ruolo di Responsabile della Direzione Investimenti.

Divisione Insurance

Riccardo Ranalli è stato nominato presidente e Virginia Borla amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Vita. Gianluca La Calce è stato indicato nuovo amministratore delegato e direttore generale di Fideuram Vita.