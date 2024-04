Intesa Sanpaolo per la Caritas di Salerno, Fernando Mangone dona le sue opere per sostenere la raccolta fondi

Il maestro Fernando Alfonso Mangone ha compiuto oggi un gesto di generosità senza precedenti, donando le proprie opere che celebrano l’elemento acqua e omaggiano la pioggia attraverso la musica dei più grandi del Rock mondiale. I dipinti, ispirati da artisti come Rolling Stones, Osanna, Premiata Forneria Marconi (PFM), The Cult, Saxon, Pink Floyd, The Beatles, Bob Dylan, AC/CD, Kuns N’Roses, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deer Purple, sono stati devoluti con l’intento di contribuire alla raccolta fondi organizzata dalla Banca Intesa San Paolo, che tramite l’ ingegnere Pizzolante ha segnalato ai colleghi di intesa Sanpaolo di Salerno la candidatura del progetto Casa Idea della Caritas. La raccolta fondi avviata dalla Banca Intesa Sanpaolo, che ha come obiettivo la generosa cifra di 100mila euro, è destinata a sostenere le iniziative della Caritas di Salerno, che opera a favore dei bisognosi della comunità locale. Durante l’evento di raccolta fondi, è stato proiettato un suggestivo video realizzato da Francesco Cuomo e Franca Maglio, che ritrae non solo le opere del Maestro Mangone ma anche le sue performance, offrendo uno sguardo intimo nell’universo artistico del Maestro.

“La pioggia è un elemento che incanta e ispira, e attraverso la musica dei grandi del Rock mondiale ho cercato di catturare la sua bellezza e il suo fascino. Sono felice di poter contribuire a questa nobile causa e di poter donare le mie opere per aiutare coloro che hanno bisogno. Ringrazio la Banca Intesa Sanpaolo, l’ingegnere Carmelo Pizzolante, e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa.” ha dichiarato il Maestro Mangone.

Il gesto del maestro Mangone rappresenta un esempio tangibile di come l’arte possa essere uno strumento potente per il bene comune, unendo la creatività artistica alla solidarietà sociale. La Campania, secondo i dati Istat, figura tra le 4 regioni europee con più alta percentuale di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, un disagio più marcato per le famiglie monogenitoriali. Queste famiglie, soprattutto guidate da donne sole, spesso si trovano in situazioni precarie senza una rete familiare stabile, perché giovani o separate o vedove o in fuga da contesti familiari violenti per sé ed i propri figli. La donazione delle opere del Maestro Mangone rappresenta un contributo significativo a questa causa, fornendo risorse vitali per continuare a sostenere coloro che si trovano in condizioni di bisogno nella regione.