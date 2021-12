“Io&Campania”, la nuova App di Klépierre: vetrina digitale per i centri commerciali

Klépierre Italia ha lanciato la nuova applicazione per la fedeltà (Loyalty App) in quattro tra i principali centri commerciali del portfolio nazionale: Porta Di Roma, Campania (Ce), Nave De Vero(Ve) e Le Gru (To). Tramite un’app dedicata e unica per ogni centro, i clienti iscritti potranno accedere a offerte esclusive, partecipare a concorsi a premi e usufruire di servizi speciali. L’iniziativa, che nel 2022 verrà estesa anche ad altri mall italiani del Gruppo, coinvolge oltre 500 punti di vendita. Più di 20.000 clienti hanno già scaricato l’App dal giorno del lancio, il 25 novembre. La nuova loyalty APP è eponima dei centri in cui opera: Io & Campania, Io & Porta di Roma, Io & Nave de Vero, Io & Le Gru. L’App permette di accedere a scontistiche e promozioni esclusive, e consente inoltre di scansionare gli scontrini degli acquisti fatti nei negozi del centro commerciale per partecipare a concorsi a premi a cadenza settimanale e mensile. Ai membri del programma sono inoltre riservati servizi esclusivi. Il progetto europeo punta a migliorare e arricchire l’esperienza di shopping del cliente, con l’obiettivo di fidelizzarlo, oltre a dare maggiore visibilità ai retailer, che possono usufruire di un’ulteriore vetrina digitale per dare spazio alle proprie offerte. “Tramite la Loyalty App, Klépierre offre un valore aggiunto ai visitatori dei propri centri e, allo stesso tempo, fornisce maggiori opportunità di vendita ai tenant -commenta Luis Pires, Head of Country di Klépierre Italia- una soluzione drive to store che sfrutta le potenzialità del canale digitale per amplificare la customer journey e rispondere alle nuove esigenze di acquisto”.