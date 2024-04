Israele, migliaia in piazza per rilascio ostaggi e voto anticipato. Blinken domani in A. Saudita

(Adnkronos) – Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza ed elezioni anticipate che portino a un governo diverso da quello guidato dal premier Benjamin Netanyahu. Come riporta il Times of Israel, i manifestanti hanno bloccato l’autostrada Ayalon in direzione nord fino all’intervento della polizia. Sono anche scoppiati scontri tra gli agenti e i manifestanti con il fermo di Ayala Metzger, la nuora dell’ostaggio Yoram Metzger, poi rilasciata.

Meirav Svirsky, sorella dell’ostaggio Itay Svirsky ucciso mentre era rapito, ha chiesto al governo israeliano di non inviare forze a Rafah per evitare la morte di altri ostaggi. Einav Zangauker, madre dell’ostaggio Matan Zangauker, ha affermato che il primo ministro Netanyahu sta ”sacrificando” suo figlio e il resto degli ostaggi.

Ad alimentare ancora di più le proteste la pubblicazione, ieri da parte di Hamas, di un video che mostra vivi due ostaggi israeliani catturati durante gli attacchi del 7 ottobre: Omri Miran, 46 anni e Kith Segal di 64 che cittadinanza anche americana.

“Qui la situazione non è piacevole, è difficile, ci sono molti bombardamenti. A volte abbiamo la sensazione che stia peggiorando. Chiedo al primo ministro e all’intero governo di partecipare ai negoziati”, afferma Siegel nel video chiedendo poi ai familiari degli ostaggi di “fare tutto il possibile e continuare con le proteste” per portare ad un accordo. “Ho visto varie volte le manifestazioni a Tel Aviv e Gerusalemme”, ha aggiunto nel video, in cui non compare una data, ma c’è un riferimento alla Pasqua ebraica, la festività di Pesach che si sta celebrando tra il 22 e il 29 aprile. Gli ostaggi sottolineano inoltre di essere prigionieri da 202 giorni.

Ma un accordo nei negoziati sembra ancora lontano. Ci sono scarse possibilità che l’ultima proposta di Israele per un accordo sugli ostaggi venga accettata da Hamas ”senza emendamenti sostanziali”, ha fatto sapere un alto funzionario di Hamas. ”La proposta che è stata presentata dagli israeliani non riflette un cambiamento fondamentale nella loro posizione. Non fornisce risposte chiare alla questione del ritiro da Gaza e di un cessate il fuoco totale”, afferma il funzionario senza fornire dettagli sulla proposta.

‘Ma da Israele il ministro degli Esteri Israel Katz rilancia: ‘Se si arriverà a un accordo” tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza, le Forze di difesa israeliane (Idf) ”sospenderanno l’operazione prevista a Rafah”, afferma intervistato da News 12.

Per agevolare l’intesa il Segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà domani e martedì in Arabia Saudita dove per incontrare i partner regionali. L’obiettivo è quello di fare il punto sugli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani, come ha fatto sapere il Dipartimento di Stato Usa.