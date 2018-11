La Stampa estera premia i prodotti del Sud. Appuntamento alla Reggia di Caserta

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ospita la 15esima edizione del premio della Stampa Estera in Italia – Gruppo del Gusto, che per la prima volta approda al Sud. Un “debutto” segnato dalla collaborazione fra l’organismo di valorizzazione del più importante prodotto a denominazione di origine del Mezzogiorno e l’associazione dei giornalisti stranieri. Proprio il Sud, con le sue eccellenze e tradizioni enogastronomiche, in questa edizione 2018 ha convinto i corrispondenti esteri. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 17 novembre, alle ore 11.30, al Teatro di Corte della Reggia di Caserta, con la partecipazione della presidente della Stampa Estera in Italia, la giornalista turca Esma Cakir. “I corrispondenti della stampa internazionale svolgono un lavoro prezioso anche per la divulgazione all’estero delle eccellenze produttive del Made in Italy”, sottolinea il presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo e aggiunge: “L’arrivo nella nostra sede di tanti giornalisti stranieri, a cui va il mio ringraziamento, ha l’obiettivo di far conoscere dal vivo la straordinaria realtà del nostro comparto e dell’intero territorio, ben oltre gli stereotipi. Così intendiamo favorire un racconto sempre più approfondito e completo della nostra terra”. Tanti i riconoscimenti previsti. Il Gruppo del Gusto della Stampa Estera ha riscoperto i valori dell’Italia del Sud.

Tra i molti candidati, realtà del mondo agricolo ed enogastronomico, è infatti il Mezzogiorno a vincere nelle quattro sezioni scelte ogni anno dai giornalisti specializzati.

Nella categoria “Produzione” viene premiata l’azienda del pomodoro Graziella per la coerenza del codice etico verso i lavoratori ed i consumatori; per la categoria “Esercizi storici” viene riconosciuta alla Pasticceria Pansa di Amalfi la fedeltà nella qualità nei suoi 188 anni di vita; sempre per la categoria degli esercizi storici va il Premio della forza della rinascita al Ristorante Roma di Amatrice del 1896 e ricostruito dopo il terremoto del 2016; nella categoria Consorzi/Associazioni brilla l’Unione delle Pizzerie Storiche di Napoli, con l’arte dei pizzaiuoli napoletani riconosciuta come patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco; infine il premio per la divulgazione va all’antropologo Ernesto Di Renzo per i suoi studi sull’evoluzione storica dell’alimentazione.

Il Gruppo del Gusto della Stampa Estera in Italia è formato da corrispondenti che vivono in Italia che, oltre ad informare i lettori dei Paesi sui fatti economici, politici e culturali li aggiornano sull’evoluzione della tradizione agroalimentare ed enogastronomia italiana.

Dopo il Chianti Classico in Toscana, il tartufo d’Alba con Barolo, Barbaresco e Asti Spumante in Piemonte, domani sarà la volta della riscoperta di Caserta e della Campania a partire dalla sua produzione di eccellenza, la mozzarella di bufala Dop.