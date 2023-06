L’associazione bandistica ‘Città di Castelvenere’ alla Festa della Musica di Roma

“E’ stata l’associazione Bandistica ‘Città di Castelvenere’, unica tra i partecipanti ad essere presente con banda musicale, majorettes e coro, a rappresentare la Campania alla ‘Festa Europea della Musica’, che si è tenuta a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri”.

Lo rende noto il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo, la cui amministrazione da oltre venti anni è al fianco dell’associazione.

“Alla manifestazione – dichiara il vice sindaco di Castelvenere Raffaele Simone, a capo della delegazione – hanno preso parte i gruppi italiani vincitori del bando per bande e gruppi folklorici presenti nei borghi che hanno aderito al progetto ‘Turismo delle Radici’, misura rientrante nell’ambito del PNRR che ha come finalità quella di sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana, cercando di incentivare il turismo attraverso la creazione di un’offerta ad hoc per coloro che intendano riscoprire le proprie radici”.

Alla manifestazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Antonio Corsi, responsabile del progetto, il quale ha posto l’attenzione sull’importanza dell’attività culturale e sociale svolta dai gruppi musicali e il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri On. Antonio Tajani, il quale, in particolare, ha puntato l’attenzione “sulla importanza del turismo, anche nei piccoli borghi italiani, e della musica e del folklore per la crescita dei cittadini, al fine di mantenere viva la propria identità”.

L’Associazione Bandistica di Castelvenere, che ha portato in trasferta a Roma circa 80 elementi sotto la direzione del maestro Alessandro Verrillo, è stata accompagnata oltre che dal vice Sindaco Raffaele Simone anche da una rappresentanza di consiglieri e delegati comunali “a testimonianza dell’eccezionale risultato ottenuto che inorgoglisce l’intera comunità di Castelvenere”.