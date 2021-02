Lavoro, a gennaio in Campania quasi 8 milioni di ore di Cig

Nel gennaio 2021 i settori che hanno avuto più ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono: “alberghi e ristoranti” con 35,3 milioni di ore, “attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” con 15,1 milioni di ore, “commercio” con 13,5 milioni di ore. Riguardo alle regioni la Lombardia ha avuto, nel mese di gennaio 2021, il maggior numero di ore autorizzate di Cig ordinaria con 8,9 milioni di ore, seguita da Campania e Veneto rispettivamente con 7,8 e 6,3 milioni di ore. Anche per quanto concerne la Cig in deroga la Lombardia, in gennaio, ha avuto il maggior numero di ore autorizzate: 11,9 milioni di ore, seguita da Lazio con 6,8 milioni di ore e Campania con 4,8 milioni di ore. Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano sempre in Lombardia (18,4 milioni di ore), Lazio (10,5 milioni), Veneto (8,9 milioni), Piemonte (6,6 milioni).