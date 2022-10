La filiera del turismo sostiene il percorso meccanizzato multimodale del porto di Sorrento

Le Associazioni della Filiera Turistica Sorrentina sono concordi nel manifestare il proprio gradimento al progetto del percorso pedonale meccanizzato del porto, visionato sul sito www.percorsomeccanizzato.com. “A nostro avviso – si legge in una nota -, tale progetto risponde perfettamente alle esigenze di Sorrento e dell’intero comprensorio. Dopo aver sentito Aniello Aponte, Presidente di Sorinvest Spa, è emersa la bontà delle proposte e l’Amministrrazione Comunale sta valutando la possibilità di integrare alcune soluzioni nella progettazione che sta portando avanti. L’approccio multimodale , che combina scale mobili, ascensore inclinato e scala pedonale, consente un attraversamento in tempi brevi del percorso e garantisce la capacità di assorbimento dei flussi di persone che si muovono tra il porto ed il centro città nelle ore di punta, senza creare file ed assembramenti disagevoli. La capacità di distribuire le persone, in particolare sul fronte del parcheggio Lauro, e il fianco prestato all’adozione di ulteriori soluzioni di mobilità sostenibile, sono elementi fondamentali affinchè Sorrento intraprenda la strada, già battuta da molte altre città italiane e non, di incentivare spostamenti solo su mezzi puliti e silenziosi. Solo così torneremo a goderci la nostra città, libera finalmente da caos e traffico. Questo, unito all’attenzione prestata ad aspetti quali il richiamo alla tradizione delle volte di tufo scolpite ed illuminate artisticamente, la messa in sicurezza del costone, il recupero di una zona abbandonata e la possibilità di realizzare la passeggiata sul mare, che Sorrento non ha e che certamente sarà goduta in primo luogo dai cittadini, sono tutti elementi che ispirano ad una valutazione positiva. La Filiera Turistica Sorrentina è lieta di sostenere un progetto che si inserisce nel quadro delle politiche per la sostenibilità, che segneranno il passo del prossimo futuro e le concilia con la natura e la storia del nostro territorio”.

Il documento porta la firma di