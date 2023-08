Con decreto dirigenziale del 3 agosto scorso, la Regione Campania ha approvato il bando dell’intervento SRG06 “Leader – Attuazione strategie di sviluppo locale” del Csr 23-27. Nel bando è definita la procedura per la selezione dei Gruppi di azione locale e delle Strategie di sviluppo locale (Ssl) elaborate dai Gal stessi al fine di garantire il miglior utilizzo delle risorse rese disponibili nell’ambito dell’intervento SRG06, il quale trova applicazione nelle 15 aree Leader individuate con decreto dirigenziale n. 150/2023: Terre Aurunche; Alto Casertano; Taburno; Titerno Fortore Tammaro; Terminio Serinese; Bassa Irpinia Partenio; Vesuvio; Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e isole minori; Valle dell’Irno; Alta Valle del Sele; Cilento antico; Casacastra; Alta Irpinia Ufita; Picentini; Vallo di Diano.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a 85,5 milioni di euro. Le istanze e la relativa documentazione devono pervenire alla Uod 500720 “Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo” della Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali all’indirizzo Pec servizidiconsulenza@pec. regione.campania.it entro la scadenza del 18 settembre 2023 ore 17.00.

Per tematiche tecnico-progettuali o di natura amministrativa, gli aspiranti beneficiari del bando possono rivolgersi allo sportello di assistenza tecnica attivo, solo su appuntamento, presso la sede della Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali (Centro Direzionale di Napoli, isola A6) oltre che all’indirizzo Pec servizidiconsulenza@pec. regione.campania.it (lo sportello non sarà operativo nella settimana dal 14 agosto al 18 agosto 2023).

Giovedì 10 agosto, alle ore 11.00, presso la sede della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli (isola C5, sala piano terra), si terrà il primo seminario informativo sul bando dell’intervento SRG06.