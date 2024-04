Lega, Salvini:da 40 anni motore cambiamento. Avanti con Autonomia

Milano, 12 apr. (askanews) – “La Lega festeggia 40 anni. Siamo nati per difendere l’identità dei popoli, diventando motore di cambiamento in Italia e in Europa. Lo rivendichiamo con particolare orgoglio nelle settimane in cui l’Autonomia sta facendo concreti e decisivi passi in avanti. Auguri, Lega”. Lo scrive il segretario della Lega Matteo Salvini, nel giorno dei 40 anni dall’atto notarile con cui Umberto Bossi fondò la Lega Nord. “È una storia di straordinario coraggio e visione, e per questo non possiamo non ringraziare chi, come Umberto Bossi e Roberto Maroni, ha avuto la folle idea di iniziare questa storia emozionante”, scrive sui social Salvini.