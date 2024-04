Mattarella e ex presidente sloveno a Trieste 4 anni dopo Basovizza

Trieste, 12 apr. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all’università di Trieste dove riceverà la laurea in giurisprudenza ad honorem insieme a Borut Pahor, già presidente della Repubblica di Slovenia. Mattarella e Pahor si incontrarono il 13 luglio 2020 alla foiba di Basovizza, dove deposero una corona di fiori e si tennero la mano restando per un minuto immobili e in silenzio davanti al luogo simbolo delle esecuzioni di civili e militari italiani da parte delle truppe jugoslave. Mattarella è stato accolto da un applauso da parte degli studenti presenti all’ingresso dell’ateneo.