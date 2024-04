Made in Italy, Imperiale: L’intelligenza artigianale è alla base delle tecnologie, fondamentale per la crescita

“Alla base delle nuove tecnologie, dei processi di innovazione c’è sempre l’essere umano con la creatività, con il sistema di competenze che va sempre aggiornato e stimolato. Con questo spirito è nato l’evento ‘Intelligenza Artigianale – Ricerca, Innovazione e formazione a supporto delle eccellenze del Made in Italy’ nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal MIMIT in collaborazione con la Regione Campania”. Cosi Edoardo Imperiale, direttore Generale della SSIP nell’introdurre l’incontro presso la sede SSIP nel parco tecnologico Adriano Olivetti di Pozzuoli.

Durante la giornata, nell’ambito di un Workshop promosso in collaborazione con il Partenariato Esteso MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, un focus sui temi della sostenibilità e circolarità del Made in Italy. “Una sfida che la filiera pelle gioca da tempo grazie al dinamismo di un comparto che ha sempre avuto visione. La pelle – ha ricordato Imperiale – è un materiale intelligente, è millenaria, ma votata all’innovazione per essere più bella e più sostenibile. Siamo pronti, con questo spirito, alla sfida del 5.0. e lo facciamo grazie a partenariati robusti e di qualità, a progetti di partecipazione pubblico-privato come quello del MICS”.

Nel corso dei lavori è intervenuto Antonio Marchiello, assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e patrimonio Regione Campania.

“La Regione – ha sottolineato – lavora a una Campania dei distretti. Sui temi del sostegno alla Ricerca, volano per le imprese, garantiamo il massimo impegno. Sulla moda siamo più avanti grazie al marchio Modec, ora avanti sulla Pelle, sul cuoio, accelereremo questo processo in sinergia con la Stazione Sperimentale e nell’ambito di un tavolo progettuale con le imprese già avviato. Siamo pronti al gioco di squadra ed a fornire tutto il sostegno necessario anche per gli obiettivi di ricerca e formazione. Ci sono eccellenze che vanno sostenute, lo faremo”.