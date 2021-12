Manovra: De Poli, ‘stop Iva terzo settore battaglia vinta’

Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Stop al regime Iva al terzo settore: battaglia vinta”. Così il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli commenta l’approvazione in Senato della Legge di Bilancio. “La notte scorsa in Senato si è conclusa la maratona parlamentare sulla manovra, provvedimento che ha subito importanti miglioramenti. Abbiamo cancellato le disposizioni che prevedevano l’introduzione del regime Iva per il mondo del volontariato e del terzo settore. Era assolutamente ingiusto e insensato tassare chi contribuisce alla coesione sociale del nostro Paese”.