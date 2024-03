Massimo Artusi fa il pieno di voti alle elezioni di Federauto

Il 26 marzo il consiglio generale di Federauto, tenutosi a Roma presso la sede di Confcommercio Imprese per l’Italia, nomina all’unanimità il nuovo presidente della federazione per il triennio 2024-2027. Il prescelto è Massimo Artusi, proveniente dalla Romana Diesel Spa, la più grande concessionaria d’Europa dei Gruppi Iveco e CNH Industrial. Artusi è anche membro del consiglio direttivo dell’associazione dei dealer europei Aecdr (Alliance of European Car Dealers and Repairers).

La sua nomina rappresenta un importante passo avanti per Federauto, che si avvale della vasta esperienza e della reputazione di Artusi nel settore automobilistico. La sua presidenza promette di portare innovazione e sviluppo alla federazione, consolidando le relazioni con i principali attori del settore e contribuendo alla crescita e al successo del comparto automobilistico italiano.