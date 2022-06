Maurizio Sansone confermato alla guida dell’Ordine dei periti industriali di Napoli

Proclamato e insediato ieri il direttivo dell’Ordine dei periti industriali di Napoli eletto dai circa 2000 iscritti. Confermati nelle loro funzioni i componenti del Consiglio di presidenza con il presidente Maurizio Sansone, il segretario Francesco De Simone e il tesoriere Corrado Delizia. Vice presidente Angelo Rettori. Proclamati anche i consiglieri eletti che sono: Angelina Acampora, Aldo Aimone, Giuseppe Canfora, Pasquale Ciccarelli, Antonella Cotumaccio, Lucio De Simone, Vincenzo Del Gaudio, Vincenzo Frattino, Claudio Grumetti, Adamo Nicola Panzanella, e Nicola Terracciano. Soddisfazione e’ stata espressa per l’esito dell’elezioni dell’organismo ordinistico dal confermato presidente Sansone: “Credo sia un risultato – ha sottolineato Sansone – che conferma il buon operato dell’intera squadra, l’assoluta attenzione per i nostri iscritti, tanto in termini formativi quanto di tutela dei diritti e di difesa dal fenomeno dell’abusivismo della professione. Sono ovviamente molto soddisfatto”.