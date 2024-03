Mbda, numeri record nel 2023: ricavi oltre il miliardo. Soccodato: Copertura aerea in Europa su tutti gli strati

Conferenza stampa a Roma per Mbda Italia, l’azienda che fa parte del gruppo multinazionale leader mondiale nel settore dei sistemi missilistici, con al centro i “numeri record” del 2023 e le prospettive per il 2024. L’ad Giovanni Soccodato si è soffermato nel corso della sua relazione sulle attività delle tre sedi italiane (Roma, Bacoli e La Spezia), descrivendo il balzo in avanti degli ordini a oltre 2,3 miliardi, rispetto a 1,179 miliardi del 2022, con un portafoglio ordini a 4,5 miliardi e ricavi a 1,032 miliardi (1,025 l’anno precedente).

“Mbda è in grado di rispondere ad ogni forma di minaccia missilistica, con una capacità di difesa aerea multistrato, flessibile e integrabile con altri sistemi di difesa”, ha sottolineato l’Amministratore delegato Italia. Si tratta di sistemi “progettati e realizzati interamente in Europa”, in modo da poter avere una forma di “sovranità completa”.

Nel corso della conferenza stampa, il Ceo Italia di Mbda ha posto anche l’accento sul fatto che “bisogna trovare un modo per rendere la difesa un tema che sia al di sopra del dibattito politico, ma purtroppo non lo è: viene strumentalizzata per fini politici”. Circa gli investimenti sulle risorse umane, Soccodato ha invece ricordato come siano previste “oltre 300 assunzioni nel 2024, che porteranno a superare i 2mila addetti complessivi”. Di queste una “cinquantina saranno al Fusaro”, la località della città di Bacoli (in provincia di Napoli) dedicata alla produzione meccanica, allo sviluppo dei sistemi a radio frequenza e centro di produzione dei Radome ceramici. Qui la ristrutturazione sta proseguendo a pieno ritmo e la consegna delle nuove strutture dovrebbe avvenire, come da tabella di marcia, entro la fine del 2025. “Al Fusaro abbiamo acquisito 13mq di terreno adiacente allo stabilimento – ha ricordato l’Ad – per favorire la nascita di una nuova aerea di sviluppo, anche se chiaramente è un’operazione di una certa complessità burocratica e ci vorranno i tempi giusti per portarla a termine”.

“In prospettiva guardando al 2024, da questa base importante e solida, è particolarmente importante preparare il futuro”, ha proseguito Soccodato. Sono in arrivo “contratti forse non particolarmente importanti per valore ma nel complesso strategicamente importanti per il futuro dell’azienda”, ha rimarcato. “Anche per il prossimo anno ci aspettiamo un trend di sviluppo particolarmente significativo”. E poi ha aggiunto sarà “un anno sfidante”, con l’attesa di “ordini e ricavi su livelli leggermente inferiori ai risultati di un 2023 record, difficilmente ripetibili”, ma “comunque significativi”. Mbda si pone oggi come “uno degli attori” della cooperazione missilistica a livello europeo nell’ambito della recente European Defence Industrial Strategy che “conferma appieno la necessità di avere progetti basati sullo sviluppo di sistemi innovativi che sia frutto di requisiti comuni: lo stesso spirito con cui ha preso vita Mbda”.

Gli investimenti previsti da Mbda Italia saranno pari a circa “il 10%” dei 2,4 miliardi di euro totali programmati Mbda per i prossimi 5 anni, ha spiegato l’amministratore delegato Giovanni Soccodato. La scorsa settimana il ceo del gruppo, Eric Beranger, aveva annunciato un piano di investimenti da 2,4 miliardi di euro relativi al periodo 2023-28 con la previsione di oltre 2600 nuove assunzioni nel corso di quest’anno.