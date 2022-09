Milan-Napoli sa già di… primato: Krunic per Leao e Raspadori per Osimhen le scelte dei due allenatori

Milan-Napoli è il posticipo della 7/a giornata di Serie A in programma alle 20.45 a San Siro, in palio c’è il primato in classifica. Nelle file rossonere, Pioli ripropone dall’inizio Kjaer in difesa al fianco di Tomori. Le altre novità sono sulla trequarti, dove giocano Saelemaekers, De Ketelaere e Krunic alle spalle di Giroud. Squalificato Leao, in panchina Brahim Diaz. Nel Napoli, Spalletti deve fare a meno dell’infortunato Osimhen e schiera Raspadori al centro dell’attacco con Politano e Kvaratskhelia ai lati.Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vrancx, Bakayoko, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: Pioli Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.Arbitro: Mariani.