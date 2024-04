Mirù, nella boutique di Castellammare in esposizione le nuove sete per la Giornata del Made in Italy

Lunedì 15 aprile, si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, ed il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nell’ambito delle iniziative nazionali per celebrare l’importante ricorrenza, ha selezionato in Castellammare di Stabia la boutique salotto Mirù della stilista Miriam Ruocco, con la sua iniziativa di presentazione della Collezione di Sete primavera – estate 2024.

Nel fine locale sito al Corso Vittorio Emanuele, lunedì 15, saranno in esposizione le nuove sete disegnate da Miriam Ruocco, con trame e realizzazione sartoriale di altissima fattura, e disegni iconografici dedicati al territorio.

“L’arte della lavorazione della seta è una lavorazione particolarmente antica, ed al tempo stesso, nell’interpretazione Mirù, fortemente suggestiva ed evocativa delle bellezze del nostro territorio” spiega Miriam Ruocco “E’ un onore essere stati selezionati tra gli eventi nazionali dal Ministero, come ugualmente è un onore raccontare con le nostre sete emozioni antiche, cosa che cerchiamo di fare con i nostri eventi che intitoliamo Sete e Arte”. Continua Ruocco “E’ nostro obiettivo far diventare la Boutique Salotto Mirù incubatore artistico e culturale, con particolare attenzione anche ai giovani, in un connubio perfetto tra una pregiata produzione sartoriale, e la volontà di promuovere iniziative di elevata caratura culturale.”

L’appuntamento è quindi alla Boutique Salotto Mirù lunedì 15 ore 19,00 con l’esposizione dei nuovi soggetti di Sete, espressi in preziosi foulard, nelle texture della Collezione primavera / estate 2024.