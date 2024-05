Moro, Mattarella e i presidenti delle Camere in via Caetani

Roma, 9 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona sotto la lapide di Aldo Moro a via Caetani a Roma. Nella via dove 46 anni fa fu ritrovato in una Renault 4 il corpo senza vita dell’allora presidente della Dc, ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di sequestro, questa mattina si sono ritrovate le più alte cariche dello Stato. Oltre a Mattarella, i presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il presidente della corte costituzionale Augusto Barbera.

Presenti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, una delegazione dell’Udc guidata dal segretario Lorenzo Cesa e dal senatore Antonio De Poli.