Mostre, “Il paesaggio mirabile”: Daniele Bongiovanni torna a esporre in Italia

Daniele Bongiovanni, già impegnato per la sua imminente partecipazione alla East Africa Art Biennale in qualità di ospite internazionale e al Being Human Festival a Londra con la Queen Mary University of London, dal 5 al 10 novembre sarà protagonista al MACRO di Roma per la realizzazione di un particolare progetto/installazione pittorica. Presso il Museo d’Arte Contemporanea di via Nizza, il pittore realizzerà uno Special Project all’interno del rinomato programma sperimentale Atelier. Luogo in cui gli autori entrano in contatto con le dinamiche del museo/studio progressivo, e dove le fasi di realizzazione dell’opera d’arte sono più che fondamentali, in quanto opera stessa. l’artista italiano in questo contesto darà vita a una versione totalmente narrativa del suo lavoro, una trama che mette in primo piano il valore della progettazione e della ”creazione”.

”La produzione artistica di Daniele Bongiovanni ci porta a concepire in modo fermo e deciso che si può riuscire a comporre opere appostandosi all’interno di uno stile che possiamo definire ibrido, in quanto ibrida ne risulta la ricerca che sorregge l’autore, quel percorso sperimentale unico e universale che rende il tratto della mano sempre attento e originale nella propria unicità inconfondibile, all’interno della definizione pittorica del contesto, ponendosi e interponendosi tra il classico e il post moderno, tra il formale e l’informale, tra un espressionismo concettuale e suggestivo, intimo e interpretativo, e una rivisitazione in chiave moderna di tratti e lineamenti che diventano espressioni di altre prospettive e di altri panorami descrittivi, le narrazioni dell’animo”.

Daniele Bongiovanni ha studiato Arti visive nella sua Sicilia, dove ha conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti e lode presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Nel corso della sua carriera realizza diversi cicli tematici, che presenta, in musei e gallerie, nelle maggiori città italiane ed estere: Milano, Roma, Torino, Parigi, Londra, Liverpool, New York, Las Vegas, Louisville (Kentucky), Seul, Melbourne. Espone anche nelle principali manifestazioni di arte contemporanea, tra cui più edizioni della Biennale d’Arte di Venezia.

Tra le principali mostre personali si ricordano: ”Liquido/Sophia”, MACIA – Museo d’Arte Contemporanea Italiana in America (2007); ”Collezione Pelle Sporca”, Università Ca’ Foscari Venezia (nell’ambito della 53. Biennale, 2009); ”Mundus”, CD Arts Gallery a Lugano (2016); ”Mundus Other”, Centro Svizzero di Milano (2016); ”InEtere”, Palazzo della Luce a Torino (2016); ”Aesthetica Bianca”, Ambasciata d’Italia a Londra (2017); ”Exist”, Palazzo Broletto di Pavia (2018); ”Con Pura Forma”, Raffaella De Chirico Arte Contemporanea a Torino (2019).

Ha inoltre esposto presso: Fondazione Whitaker a Palermo (2013); Indipendents Liverpool Biennial (2014); The Center, Las Vegas (2014); CS Gallery di Caroline Springs, Victoria (2015); Willow Creek Crystal Lake, Crystal Lake, Illinois (2015); Dublin City University (2015); Palazzo Bollani a Venezia (2015); LCB Depot a Leicester (2015); Centro Documentazione ”Amedeo Modigliani” di Colle di Val d’Elsa (2015); MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma (2016 – 2018); 57. Biennale d’Arte di Venezia (2017); RISO – Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia (2017); MACA – Museo Arte Contemporanea Acri (2017); Palazzo Sant’Elia di Palermo (2018); Museo Tecnico Navale della Spezia (2018).