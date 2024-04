MotoGp, capolavoro Bagnaia: vince a Jerez davanti a Marc Marquez

Roma, 28 apr. (askanews) – Capolavoro di Bagnaia a Jerez de la Frontera per il Gp di Spagna di MotoGop. Un finale da sfida all’OK Corral tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, con il campione del mondo in carica che vince con carattere e freddezza. È la seconda vittoria stagionale per il pilota della Ducati ufficiale, che accorcia in campionato grazie alla caduta di Jorge Martin, caduto a metà gara quando comandava proprio sul piemontese. Sul podio, assieme con un orgoglioso e raggiante Marc Marquez (Ducati Gresini), la terza Ducati, quella VR46 di Marco Bezzecchi.