Musica, “Fluido” è il nuovo singolo della Drag Band 4Tune

Roma, 5 apr. (askanews) – “Fluido” è il nuovo singolo delle 4Tune, la prima Drag Band italiana che continua a infrangere i confini tra musica e arte drag. Scritto dalla geniale mente di Dimitri Cocciuti, messo in musica dal team di Noise Symphony composto da Stefano Rinaldi (Narciso), Giorgio Lorito e Francesco Tosoni, che ha anche curato la produzione, “Fluido” è un gioiello musicale che fonde sonorità pop latine con il dinamismo e la profondità emotiva caratteristica del gruppo.

“Fluido”, interpretato dalle quattro finaliste della seconda stagione di Drag Race Italia (La Diamond, La Petite Rose Noire, Aura Eternal Visage e Nehellenia) e in uscita per Indieffusione, rappresenta un viaggio liberatorio dalla pesantezza delle relazioni tossiche alla scoperta della propria essenza, trasmettendo un messaggio di libertà e autenticità. “Fluido” è un inno alla vita vissuta senza barriere, un manifesto per tutti coloro che danzano al ritmo del proprio cuore.

La canzone tratta questo argomento smorzando la serietà del messaggio con un ritmo e un testo intelligente e leggero, che fa venire voglia di ballare senza dover pensare.