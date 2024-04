Napoli, cittadinanza a Minoli. Manfredi: A lui si deve l’intuizione di Un posto al sole. Ora siamo la capitale delle fiction italiane

“La cittadinanza onoraria a Giovanni Minoli è un riconoscimento a lui per questa intuizione, ma anche un riconoscimento del rapporto molto stretto e molto forte tra la città di Napoli e il Centro di produzione Rai che è una grande risorsa culturale della nostra città, ed è un grande strumento di creazione di professionalità, di lavoro, di economia. Un elemento fondamentale di una Napoli grande capitale culturale non solo italiana ma internazionale”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli a Giovanni Minoli. La cittadinanza onoraria, ha ricordato Manfredi, “nasce anche per una volontà di tanti intellettuali, autori e artisti che lavorano a ‘Un posto al sole’, per sollecitare un riconoscimento che ha trovato la piena condivisione mia, di tutta l’Amministrazione e del Consiglio comunale, per chi ha avuto l’intuizione della prima grande fiction realizzata a Napoli e che ha rappresentato anche un’occasione di rilancio del Centro di produzione Rai”. La soap “Un posto al sole”, ha sottolineato Manfredi, “ha anche avviato un percorso che oggi vede Napoli forse la capitale delle fiction italiane”.