Napoli, il prefetto chiede rinforzi per l’estate: Stiamo aspettando i contingenti della polizia

“Abbiamo avuto una prima tranche di rinforzi estivi, ma ne chiederemo altri perché Napoli e l’hinterland richiedono una maggiorazione. Ho incontrato anche i sindaci dei comuni costieri che mi hanno fatto la stessa richiesta”. Così il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a margine della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica dopo gli episodi che si sono verificati in città. Circa 90 le unità già arrivate: “Mentre abbiamo avuto risposte per carabinieri e finanza, stiamo aspettando per quanto riguarda i contingenti della polizia – ha aggiunto il prefetto – ma considerando anche Ischia, Capri e Procida capitale della cultura, c’è necessita di ulteriori interventi”.