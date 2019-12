Napoli,  Maurizio Petracca (ex L’Italia è popolare) aderisce al Pd

“L’ingresso nel Partito democratico è una evoluzione naturale del mio percorso politico che ha trovato il suo riferimento più saldo nel centrosinistra, in linea con l’esperienza regionale che sto vivendo dal 2015”. Lo dichiara Maurizio Petracca, consigliere regionale campano che ha ufficializzato la sua adesione al Partito democratico e che quindi entrerà nel gruppo consiliare del Pd in Consiglio regionale della Campania. Petracca è stato eletto con l’Udc alle regionali del 2015 nella circoscrizione di Avellino. A giugno 2018 il gruppo dell’Udc, composto da Petracca e dalla capogruppo Maria Ricchiuti, ha cambiato nome in “L’italia è popolare”, con riferimento a uno dei partiti confluiti nella lista elettorale “Civica popolare” di Beatrice Lorenzin. “Il Partito Democratico dà il benvenuto al consigliere regionale della Campania Maurizio Petracca che ha scelto di aderire alla nostra comunità – commenta il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti -. La sua, come quella di altri parlamentari e amministratori che in queste settimane si stanno iscrivendo al Pd, è una scelta di campo netta in favore dell’unico soggetto politico che rappresenta il baricentro di un’alternativa riformista, progressista e europeista rispetto alla destra populista e sovranista”.

