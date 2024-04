Opel, arriva il nuovo SUV Frontera, anche 100% elettrico

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel ha svelato le prime immagini del nuovo Frontera. Il nuovo SUV divertente e spazioso con il Blitz sarà disponibile fin dall’inizio con motore elettrico a batteria, con la possibilità per i clienti di optare anche per motorizzazioni con tecnologia ibrida a 48 volt. “Con la sua combinazione di design robusto, spazio, soluzioni intelligenti e motori efficienti, il nostro nuovo Opel Frontera si rivolge a un’ampia platea di clienti che vogliono distinguersi dalla massa. Si adatta perfettamente all’ambiente urbano e suburbano, offrendo allo stesso tempo un’esperienza energica ai nostri clienti”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

La silhouette verticale e le proporzioni uniche del frontale del nuovo Opel Frontera combinano un volume dell’abitacolo funzionale e spazioso con un look espressivo molto audace e deciso, ma moderno. Il nuovo logo Opel “Blitz” celebra il suo debutto su un modello di serie e si trova orgogliosamente al centro dell’Opel Vizor.

Il “vizor” nero conferisce al frontale di Opel Frontera un’identità unica e integra perfettamente i fari Eco LED con abbaglianti automatici e l’Opel Blitz centrale. Il Vizor è supportato da un’apertura di raffreddamento trapezoidale nel terzo inferiore e sottolinea l’assetto solido e robusto della vettura. La famosa “firma dell’ala” Opel risplende in un’interpretazione moderna con tre blocchi di illuminazione separati da inserti in tinta con la carrozzeria. La vista laterale rivela un caratteristico montante C, che divide visivamente l’ampio abitacolo. Per il resto, i passaruota e i parafanghi pronunciati piantano saldamente l’auto sulla strada, conferendo al contempo al nuovo arrivato un aspetto solido e moderno.

L’aspetto moderno continua negli interni, dove il design intelligente incontra la praticità. Ampi decori orizzontali sul cruscotto e sulle portiere allargano visivamente l’abitacolo già arioso. Inoltre, il tipico cruscotto Opel completamente digitale Pure Panel con due display da 10 pollici e sistema di infotainment multimediale attende gli occupanti ed è accattivante quanto il nuovo volante, audace ed elegante. Opel segue coerentemente la filosofia del massimo comfort con la minima distrazione, con un’esperienza d’uso pulita e detox per evitare qualsiasi forma di stress digitale. Il nuovo arrivato si rivolge anche a coloro che preferiscono affidarsi al proprio dispositivo mobile, offrendo un’innovativa stazione per smartphone opzionale. Dopo essersi collegato alla stazione tramite un’app dedicata, lo smartphone dell’utente diventa il pannello di controllo dell’infotainment del veicolo, interagendo anche con i pulsanti del volante.

E Opel porta ancora una volta innovazioni nei sedili a un’ampia gamma di clienti con il nuovo Opel Frontera. La funzione brevettata Intelli-Seat nei sedili anteriori, una fessura che allevia la pressione sul coccige, garantisce un comfort eccezionale anche durante i lunghi viaggi in autostrada. Inoltre, i sedili non sono solo riccamente lavorati e scolpiti, ma sono anche accattivanti grazie alle cuciture a contrasto. I tessuti dei sedili sono disponibili anche in un materiale riciclato completamente sostenibile.

Il fattore divertimento del nuovo arrivato è ulteriormente aumentato da una serie di soluzioni intelligenti. Ad esempio, la ricarica dei dispositivi mobili è più facile che mai con un caricabatterie wireless raffreddato e due porte USB disponibili nella parte anteriore e altre due porte USB disponibili nella seconda fila. I dispositivi più grandi che normalmente non avrebbero uno spazio adeguato, come i tablet, possono essere riposti in modo sicuro nella console centrale grazie a una cinghia flessibile che li tiene in posizione. Ulteriori aree di stivaggio aperte in cabina fungono da svuotatasche con un rivestimento in gomma che impedisce agli oggetti si scivolare e sferragliare. I passeggeri della seconda fila possono usufruire delle tasche per smartphone integrate negli schienali dei sedili anteriori.

Inoltre, il nuovo Opel Frontera convince per la sua capacità di carico. Con i sedili posteriori in posizione, offre già oltre 460 litri di spazio nel bagagliaio: con i sedili abbattuti, la capacità aumenta fino a 1.600 litri. Un’ulteriore versatilità è fornita dalla ripartizione 60:40 del divano posteriore, mentre un secondo piano di carico è di serie. Inoltre, i clienti che hanno bisogno di portare ancora più bagagli durante i loro viaggi possono sfruttare appieno la capacità di carico sul tetto di oltre 200 chilogrammi scegliendo le funzionali barre portatutto opzionali. Come tutti i nuovi modelli Opel, il nuovo Frontera colpisce non solo per il suo design audace e puro, ma anche per le sue prestazioni responsabili. I clienti potranno scegliere tra una motorizzazione puramente elettrica a batteria e motori altamente efficienti con tecnologia ibrida a 48 volt. Indipendentemente dalla propulsione scelta, il cliente può aspettarsi un elevato livello di piacere di guida grazie alla specifica configurazione del telaio. Gli ingegneri di Rùsselsheim hanno prestato molta attenzione all’ottimizzazione della risposta del telaio e alle caratteristiche di guida tipiche di Opel, anche quando si viaggia ad alta velocità sulle autostrade tedesche.

