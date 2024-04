Operatori turistici a Capodichino: Scalo sempre più strategico, Barbieri sta facendo un ottimo lavoro

Stamattina i rappresentanti delle Atex (Associazione del turismo extralberghiero) di Campania, Napoli, Sorrento, Isola di Capri e Gragnano hanno incontrato il presidente di Gesac, Roberto Barbieri, “per testimoniargli – si legge in una nota – grande apprezzamento per lo straordinario lavoro svolto a Capodichino, scalo che ha visto un crescente incremento di numero di voli e di flussi turistici …e grande soddisfazione per il programma di autofinanziamento di 60 milioni di euro che Gesac realizzerà nei prossimi anni potenziando una infrastruttura strategica per il turismo campano”. “E’ stata l’ occasione – prosegue il comunicato – per discutere anche su temi caldi come il recente incremento della tassa di imbarco imposto dal Comune di Napoli e la recente riduzione dei voli del turismo di lusso dirottati a Salerno”. Il Presidente Barbieri ha chiarito che la riduzione di questi voli a Capodichino “non è una decisione strategica né della Gesac né della Regione Campania ma una direttiva imposta dall’ Enac per garantire la sicurezza dei voli di linea e delle compagnie low cost”.

Gli operatori di Atex hanno consegnato al presidente Barbieri una targa per i risultati raggiunti dallo scalo napoletano nonostante le difficoltà collegate a un aeroporto localizzato al centro della città.

LE DICHIARAZIONI

Sergio Fedele, presidente Atex Campania

“Senza alcun dubbio Roberto Barbieri e la sua squadra rappresentano un punto di forza per il nostro turismo. Assurde le polemiche sui voli di lusso scatenate da autorevoli esponenti associativi. I numeri testimoniano performance eccellenti per Capodichino, risultati di cui beneficiano tutti i territori turistici campani”



Alessandra Perrella, vice presidente Atex Napoli

È stato un incontro/confronto molto costruttivo. Il raggiungimento di questi importanti obiettivi è stato possibile grazie all’impegno ed al lavoro in un settore non sempre facile.

Ci auguriamo che i risultati siano sempre in positiva crescita grazie all’ottimo lavoro svolto quotidianamente per la nostra città”.



Giovanni Apa, vice presidente Atex Isola di Capri

“L’ aereoporto di Napoli rappresenta un hub importantissimo per il turismo in tutta la Campania. Per Capri poi, con i suoi collegamenti soprattutto con gli Stati Uniti, rende l’isola immediatamente raggiungibile e fruibile. Ringraziamo il presidente di Gesac Barbieri per l’ottimo lavoro svolto”



Amelia Cuomo, presidente Atex Gragnano

“L’incontro di oggi è stato un momento importante perché abbiamo potuto comprendere come proiettare strategicamente nel prossimo futuro la comunicazione dei nostri territori avendo la possibilità di confrontarci sul tema degli sbarchi con Barbieri. Questo incontro non solo ci ha permesso di muovere i primi passi verso un marketing sinergico con la struttura aeroporto di Capodichino ma ci ha anche permesso di orientare meglio il nostro marketing territoriale nel prossimo futuro. Siamo fiduciosi che le relazioni iniziate oggi saranno di vitale importanza per attrarre ancor di più turismo di qualità nelle nostre destinazioni”.

Giovanni Rosina, presidente Atex Sorrento

“Oggi ho avuto l’occasione di associare un volto alla Gesac, la società che gestisce l’aeroporto di Napoli Capodichino; abbiamo incontrato il presidente Roberto Barbieri ed ho immediatamente capito il perché dello straordinario successo da loro ottenuto, che si e concretizzato con la movimentazione di oltre 12 milioni di passeggeri nell’ anno 2023.

Persona affabile e preparata, inoltre informato su tutto ciò che bolle in pentola, ci ha ricevuto come dei vecchi amici mettendoci immediatamente a nostro agio”.