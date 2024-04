Parchi regionali della Campania, conferme al vertice per Iovino, Caturano, dello Ioio e Crescenzo

Raffica di conferme alla guida dei parchi regionali della Campania. Con quattro distinti atti, pubblicati oggi sul Burc (Bollettino ufficiale della Regione Campania), la giunta regionale ha provveduto a rinnovare presidenti e commissari di quattro parchi regionali. Alla guida dell’Ente Parco regionale del Partenio, tra i più grandi della Campania e il cui territorio si estende su quattro province, resterà Francesco Iovino, nominato presidente con incarico di ulteriori 5 anni. Per il Parco regionale del Taburno Camposauro, in provincia di Benevento, viene confermato presidente Costantino Caturano, anche lui in carica dal 2018 e per ulteriori 5 anni. La Giunta regionale della Campania ha poi rinnovato la nomina di Tristano dello Ioio a commissario straordinario del Parco regionale dei Monti Lattari “fino alla nomina del nuovo presidente e, comunque, non oltre il termine del 30 giugno 2024”. Ioio è stato presidente ed era commissario uscente del Parco regionale dei Monti Lattari, che comprende l’intero territorio della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana tra le province di Napoli e Salerno. Infine è stata rinnovata la nomina di Antonio Crescenzo a commissario straordinario dell’Ente Parco regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno, area protetta che comprende i comuni attraversati dal Sarno nella provincia di Napoli e nell’agro nocerino-sarnese in provincia di Salerno.