Pizza Village alla Mostra d’Oltremare a giugno. Il brand si internazionalizza. Prima edizione in una capitale Ue

A giugno negli spazi della Mostra d’Oltremare torna il Pizza Village. L’appuntamento è dal 14 al 23. L’evento ha ulteriormente confermato la sua vocazione internazionale con una campagna di promozione che ha coinvolto oltre 400 milioni di cittadini europei e si pone come kermesse di riferimento per l’incoming turistico e la promozione di Napoli. “E’ un evento che è riuscito a contribuire al rilancio dell’immagine della città – ha detto il ceo & founder di Oramata Grandi Eventi, Claudio Sebillo -. Oggi è una manifestazione che riesce a promuovere le nostre tradizioni e le nostre competenze in Italia e nel mondo: il Pizza Village è stato chiamato a rappresentare la città e l’Italia a New York, in Albania e in Arabia Saudita e per il 2024 l’affermazione passa, soprattutto, attraverso la seconda edizione del Pizza Village a Milano e la prima edizione fuori i confini nazionali, in una delle principali capitali europee”. Tra i partner del Pizza Village anche Coca Cola che ha deciso di puntare sulla manifestazione con una campagna promozionale in tutta Europa che promuove la città e il brand. Coca Cola ha dato vita al concorso ‘Prova a vincere premi da vero Pizza Lover con Coca-Cola’, che si concluderà a fine aprile, in 18 Paesi d’Europa che darà la possibilità di partecipare a una ‘Magic experience’ che si terrà a Napoli proprio nei giorni del Coca Cola Pizza Village. “Questo evento – ha sottolineato Michele Vincitorio, senior marketing manager Coca Cola Italia – rappresenta un momento speciale di condivisione, valore che rispecchia perfettamente l’essenza del nostro marchio iconico e siamo orgogliosi di esserci per omaggiare un’eccellenza del Paese quale è la pizza”. La manifestazione, che rafforza la partnership con Mulino Caputo, accoglierà il lungo itinerario internazionale della Caputo Cup. In occasione del Pizza Village si svolgerà il Campionato mondiale del pizzaiuolo. La competizione si terrà dal 17 al 19 giugno e sarà organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani. “Il Pizza Village è uno degli eventi più attesi – ha evidenziato l’assessore al Turismo, Teresa Armato – perché elogia, promuove e racconta la pizza ed è molto attesto anche perchè unisce degustazioni e la conoscenza della pizza a musica e spettacoli, diventando attrattivo per tutti”. Ad accompagnare il Pizza Village sarà Rtl 102.5.